Wetter: Vor dem Schnee regnet es vielerorts

Skiopenings

In den Bergen kann es sowieso gar nicht genug schneien. Fallende Flocken zaubern ein Ambiente, das Schneekanonen nicht bieten können. Doch dank dieser Technik sind die Skigebiete gewappnet: Viele Regionen legen jetzt mit Skiopenings los.

Schnee ist dafür schon einmal gut, Musik dazu noch besser. Im obersteirischen Schladming geht es am Samstag auf der Bühne hoch her: Am Abend rocken die Toten Hosen, tagsüber locken die Pisten. Bis zu 16.000 Besucher erwartet Planaibahnen-Chef Georg Bliem über das Wochenende. „Ab Freitag können wir bis zu den Mittelstationen aufmachen“, kündigt Bliem an. Damit sind im Skigebiet rund 50 Prozent aller Pisten offen.

Ebenfalls am Samstag startet St. Anton am Arlberg mit viel musikalischem Schwung: Mit Anastacia und Mel C treffen Rock und Pop aufeinander. Der sportliche Teil des Skiopenings passiert Donnerstagabend: Bei „Catch me if you can. Die Nacht der langen Schwünge“ dürfen 222 Teilnehmer mit Stirnlampen auf der Kandahar-Piste ins Tal wedeln.

In Obertauern in Salzburg treten am Samstag Wanda auf 1740 Metern Seehöhe auf. Saalbach-Hinterglemm legt eine Woche darauf mit dem „Bergfestival“ nach, etwa mit einem Auftritt von Seiler & Speer.