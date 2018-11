Zuerst kommt der Schnee, dann die Kälte

Wer sich am Anblick von Schnee in der Stadt erfreuen mag, sollte sich aber mit dem Schauen beeilen. „Ab Dienstagmittag ist das dann vorbei“, kündigt Pfurtscheller an. Mittwoch lockert es auf, die Temperaturen liegen knapp über dem Gefrierpunkt, ehe es dann in der Nacht zum Donnerstag so anzieht. Es wird das erste Mal in der beginnenden Wintersaison richtig kalt. Das trifft das Land von Kärnten weg Richtung Osten, während es jedoch in Vorarlberg und Tirol zu warm sein dürfte: sogar auf 2000 Metern Höhe werden dort am Donnerstag sechs bis sieben Grad erwartet Plusgrade. Das liegt an den unterschiedlichen Luftströmungen: Im Osten hält sich kontinentale Kaltluft aus Russland, im Westen strömt mildere Luft aus Spanien und Frankreich herein.

Freude auf den Skipisten

Haltbare Prognosen für das Wochenende seien noch zu früh, bedauert Pfurtscheller, aber in den Skigebieten ist man bereits gerüstet. In Schladming etwa geht am Samstag das große Skiopening über die Bühne: Abends rocken die Toten Hosen, tagsüber locken die Pisten. „Ab Freitag können wird bis zu den Mittelstationen aufmachen“, kündigt Planaibahnnen-Chef Georg Bliem ab. Damit sind im Skigebiet rund 50 Prozent aller Pisten offen.