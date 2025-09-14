Sonne, Regen, wieder Sonne: So wird das Wetter kommende Woche
Zusammenfassung
- Wochenbeginn mit viel Sonne und angenehmen Temperaturen, vereinzelt Regenschauer im Westen.
- Ab Dienstag bringt eine Kaltfront dichte Wolken und verbreitet Regen, Temperaturen sinken auf 15 bis 21 Grad.
- Ab Donnerstag wieder freundlicher und sonniger mit spätsommerlichen Temperaturen bis 27 Grad.
Das Wetter der kommenden Tage wird abwechslungsreich: Die Woche beginnt mit viel Sonne und angenehmen Temperaturen, wird jedoch zur Wochenmitte wieder durchwachsen.
Bereits am Dienstag bringt eine Kaltfront teils kräftigen Regen, auch am Mittwoch überwiegen vielerorts Wolken. Ab Donnerstag stellt sich laut Geosphere Austria wieder verbreitet freundliches Wetter ein – mit Temperaturen bis 27 Grad und spätsommerlicher Stimmung zum Wochenende.
Am Montag sorgt Zwischenhocheinfluss vielerorts für sonniges Wetter. Frühnebelfelder lösen sich rasch auf, im westlichen Bergland können einzelne Regenschauer auftreten. Sonst ist es nur gering bewölkt. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Süd bis West. Die Frühtemperaturen liegen zwischen fünf und 14 Grad, die Höchstwerte erreichen 20 bis 26 Grad.
Verbreitet regnerisch
Bereits am Dienstag zieht aus Nordwesten eine Kaltfront auf und bringt dichte Wolken und zahlreiche Regenschauer, örtlich auch kräftigen Regen. Ab Mittag beginnt es zwischen Vorarlberg und Niederösterreich aufzulockern, während es im Süden bis in den Nachmittag hinein regnerisch bleibt. Der Wind weht im Norden mäßig bis lebhaft aus West bis Nordwest, sonst schwach. Die Temperaturen erreichen 15 bis 21 Grad.
Am Mittwoch sorgt ein Warmfrontausläufer besonders alpennordseitig und im Norden für viele Wolken und zeitweise leichten Regen. Einzelne Aufhellungen sind möglich, insbesondere in Vorarlberg. Der Wind lebt vorübergehend auf, die Tageshöchstwerte liegen erneut zwischen 15 und 21 Grad.
Es wird spätsommerlich
Deutlich freundlicher zeigt sich das Wetter am Donnerstag. Nach Auflösung letzter Nebelfelder setzt sich verbreitet die Sonne durch. Lediglich im Norden und Osten halten sich am Vormittag noch dichtere Wolken und einzelne Schauer. Der Wind weht meist schwach, im Donauraum zeitweise lebhaft. Die Temperaturen steigen auf 20 bis 26 Grad.
Auch am Freitag überwiegt der Sonnenschein. Frühnebel lichten sich rasch, nur im Norden und Nordosten zeigen sich tagsüber ein paar harmlose Wolkenfelder. Bei schwachem Wind erreichen die Tageshöchsttemperaturen spätsommerliche 22 bis 27 Grad.
Kommentare