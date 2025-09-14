Sonne, Regen, wieder Sonne: So wird das Wetter kommende Woche

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Das Wetter der kommenden Tage wird abwechslungsreich: Die Woche beginnt mit viel Sonne und angenehmen Temperaturen, wird jedoch zur Wochenmitte wieder durchwachsen. Bereits am Dienstag bringt eine Kaltfront teils kräftigen Regen, auch am Mittwoch überwiegen vielerorts Wolken. Ab Donnerstag stellt sich laut Geosphere Austria wieder verbreitet freundliches Wetter ein – mit Temperaturen bis 27 Grad und spätsommerlicher Stimmung zum Wochenende.

Am Montag sorgt Zwischenhocheinfluss vielerorts für sonniges Wetter. Frühnebelfelder lösen sich rasch auf, im westlichen Bergland können einzelne Regenschauer auftreten. Sonst ist es nur gering bewölkt. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Süd bis West. Die Frühtemperaturen liegen zwischen fünf und 14 Grad, die Höchstwerte erreichen 20 bis 26 Grad. Verbreitet regnerisch Bereits am Dienstag zieht aus Nordwesten eine Kaltfront auf und bringt dichte Wolken und zahlreiche Regenschauer, örtlich auch kräftigen Regen. Ab Mittag beginnt es zwischen Vorarlberg und Niederösterreich aufzulockern, während es im Süden bis in den Nachmittag hinein regnerisch bleibt. Der Wind weht im Norden mäßig bis lebhaft aus West bis Nordwest, sonst schwach. Die Temperaturen erreichen 15 bis 21 Grad.