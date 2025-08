Hochsommer kehrt zurück: Bis zu 33 Grad in Österreich erwartet

Auch von Vorarlberg bis nach Oberösterreich ist es nur zeitweise sonnig und es regnet besonders im Bergland ein wenig. Am Nachmittag werden die sonnigen Phasen im Westen etwas mehr. Die Frühtemperaturen umspannen acht bis 15 Grad, die Höchstwerte 18 bis 25 Grad , am höchsten im Südosten.

Am Mittwoch halten sich sowohl entlang der Alpennordseite als auch noch im Süden und Südosten ein paar Restwolken. Tagsüber stellt sich verbreitet sonniges Wetter ein. Die Schauerneigung ist meist nur gering, an der Alpensüdseite können aber erneut lokale Schauer am Nachmittag entstehen. Die Tiefstwerte liegen bei zehn bis 17 Grad, die Tageshöchsttemperaturen bei 22 bis 27 Grad .

Am Dienstag gibt es zunächst viel Sonnenschein, regional aber vorübergehend Schichtwolken. Erst am Nachmittag ziehen allgemein etwas mehr Wolken auf, zum Abend hin sind im Waldviertel schon Regenschauer möglich.

Am Donnerstag überwiegt meist der sonnige Wettercharakter, auch wenn zeitweise ein paar Wolkenfelder von Westen her durchziehen. Im Bergland entstehen Quellwolken und mit diesen steigt die Schauerneigung dort leicht an. Die Frühtemperaturen werden bei neun bis 17 Grad erwartet, die Höchstwerte bei 26 bis 30 Grad.

Es wird wieder heiß

Am Freitag stellt sich dann meist sonniges und heißes Wetter ein. Durchziehende Wolkenfelder bleiben vielerorts harmlos, lediglich im Bergland steigt am Nachmittag die Neigung zu lokalen Wärmegewittern. In der Früh hat es elf bis 18 Grad, am Nachmittag 28 bis 33 Grad.