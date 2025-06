Wie die Meteorologen der Geosphere Austria am Sonntag prognostizierten steigen die Temperaturen vor allem im Westen hoch an. Werte von bis zu 33 Grad sind zu erwarten.

Der Dienstag verläuft in vielen Teilen Österreichs überwiegend sonnig. Besonders am Vormittag ist es im gesamten Land zum Teil auch wolkenlos. Im weiteren Verlauf bilden sich aber vor allem im Bergland Quellwolken, und die Schauerneigung steigt leicht an. Auch einzelne Gewitter sind im Westen und Südwesten möglich. Im nördlichen und östlichen Flachland ziehen ebenfalls zeitweise Wolken auf, die sich aber bis zum Abend vielerorts wieder auflösen. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Süd bis West. Die Frühtemperaturen liegen zwischen sechs und zwölf Grad, die Tageshöchsttemperaturen erreichen 22 bis 27 Grad.

Am Pfingstmontag präsentiert sich das Wetter überwiegend sonnig. Von Innsbruck bis nach Graz halten anfangs vereinzelt dichtere Wolken, und im Südosten regnet es noch stellenweise. Im Tagesverlauf bilden sich vermehrt Quellwolken, die den Sonnenschein vorübergehend abschatten können. Dennoch bleibt es bis zum Abend überwiegend trocken. Der Wind weht schwach bis mäßig, am Alpenostrand auch noch lebhaft, aus West bis Nord. Die Frühtemperaturen liegen zwischen fünf und 14 Grad, die Tageshöchsttemperaturen erreichen 18 bis 25 Grad.

Ab Mittwoch in weiten Teilen Wetterbesserung

Nach Auflösung lokaler Restwolken oder Frühnebelfelder scheint am Mittwoch in weiten Landesteilen den ganzen Tag die Sonne. Lediglich im nördlichen Oberösterreich, in Niederösterreich, in Wien und der Obersteiermark ziehen auch einige Wolkenfelder durch, vor allem im Wienerwald sind einzelne leichte Schauer möglich. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West bis Nord. Die Frühtemperaturen erreichen neun bis 17 Grad, die Tageshöchsttemperaturen 21 bis 29 oder 30 Grad, mit den höchsten Temperaturen im Westen und Süden.

Am Donnerstag scheint verbreitet die Sonne, nur im Südosten gibt es noch anfangs etwas mehr Wolken. Am Nachmittag bilden sich über den Bergen einige Quellwolken. Vor allem im Bereich der Hohen Tauern sind vereinzelt Schauer am Nachmittag möglich. Der Wind weht meist nur schwach, im nördlichen Alpenvorland, im Mühl- und Waldviertel kommt tagsüber mäßiger oder etwas auflebender Wind aus Ost auf. Die Frühtemperaturen liegen bei acht bis 16 Grad, die Tageshöchsttemperaturen bei 22 bis 27 Grad, im Süden und Westen 28 bis 31 Grad, wobei es im Westen am wärmsten ist.