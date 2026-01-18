Dauerfrost, doch die Sonne kommt durch: So wird das Wetter nächste Woche
Die nächsten Tage herrscht in Österreich zumindest teilweise sonniges Hochdruckwetter. Über der Osthälfte des Landes liegt Dauerfrost, prognostizierte die Geosphere Austria am Sonntag. Montagvormittag halten sich über den Niederungen Hochnebelfelder oder hochnebelartige Bewölkung, überall sonst ist es sonnig. Spätestens am Nachmittag lösen sich die Hochnebelfelder fast überall auf und die Sonne setzt sich verbreitet durch.
Der Wind bläst am Montag im Norden und Osten sowie in Föhnstrichen nördlich des Alpenhauptkammes lebhaft aus Südost bis Süd, bei Frühtemperaturen von minus 13 bis null und Tageshöchsttemperaturen im Osten und Südosten zwischen minus vier und plus zwei Grad. Im Westen und Norden hat es mit Sonne und Föhn plus drei bis plus zehn Grad.
Dienstag bringt viel Sonne
Am Dienstag kann es in Becken und Tälern sowie in den Niederungen im Südosten zunächst noch Nebelfelder geben. Sie lösen sich aber meist schon am Vormittag auf. Tagsüber scheint die Sonne in ganz Österreich nahezu ungestört. Der Wind weht meist schwach bis mäßig, im Nordosten und in den Föhntälern an der Alpennordseite lebhaft aus Ost bis Süd. Vor allem in der Früh verstärkt der Wind im Osten nochmals die Kälte deutlich. Die Frühtemperaturen reichen von minus 15 bis minus zwei Grad. Am kältesten ist es voraussichtlich im Südosten. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen minus drei bis plus acht Grad, mit Föhnunterstützung örtlich auch darüber.
Hochdruckeinfluss bringt am Mittwoch in den meisten Regionen strahlend sonniges Wetter, oft zeigt sich der Himmel sogar wolkenlos. Nur vereinzelt gibt es im Rheintal, im Alpenvorland sowie auch in Beckenlagen im Süden und im Südosten Nebel- und Hochnebelfelder. Aber auch diese lichten sich tagsüber zusehends, etwas hartnäckiger sind sie nur in der Südsteiermark und im Südburgenland. Der Wind bläst im Osten mäßig, in exponierten Lagen lebhaft aus Ost bis Süd, bei Frühtemperaturen von minus 16 bis minus vier und Tageshöchsttemperaturen von minus fünf bis plus sechs Grad. Die höchsten Werte gibt es dabei in mittleren Höhenlagen.
Nebel zieht auf
Über den Niederungen im Norden, Osten und Südosten sowie in Beckenlagen im Süden werden am Donnerstag Nebel und Hochnebel wieder häufiger und halten sich teilweise zäh. Aber auch abseits der Nebelregionen scheint die Sonne nicht mehr ungetrübt. Es ziehen ein paar hohe und teils dichte Wolkenfelder über den Himmel. Der Wind weht nur schwach. Die Tiefsttemperaturen liegen bei minus 15 bis minus drei Grad, die Tageshöchsttemperaturen bei minus fünf bis plus fünf Grad, mit den höchsten Werten im Westen.
Über den Niederungen liegen am Freitag verbreitet Nebel- und Hochnebelfelder und halten sich auch recht hartnäckig. Abseits des Nebels ist es zunächst noch sonniger, im Tagesverlauf ziehen von Südwesten her mehr und mehr hohe und mittelhohe Wolkenfelder auf. Der Wind weht meist nur schwach. Die Frühtemperaturen betragen minus zwölf bis minus drei Grad, die Tageshöchsttemperaturen minus vier bis plus sechs Grad, mit den höchsten Werten erneut im Westen.
Kommentare