Wetter: Nach kühlem Wochenbeginn wird es wieder wärmer

Nach dem Temperatursturz am Wochenende beginnt auch die kommende Woche kühl. Nach und nach wird es aber wieder etwas milder, prognostiziert die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Sonntag. Ab Dienstag klettert das Thermometer auf maximal 20 Grad - nach frischen minus zwei Grad in der Früh.

Das Wolkenband einer Luftmassengrenze verläuft am Montag quer über Österreich. Damit überwiegen oft die Wolken und vor allem vom Tiroler Unterland bis in die westliche Obersteiermark regnet es auch zeitweise. Die Schneefallgrenze schwankt von Ost nach West etwa zwischen 1.000 und 1.600 Metern Seehöhe. Erst im Tagesverlauf kommt dann wieder mehr und mehr die Sonne hervor. Sonniger wird es vor allem ganz im Norden sowie in Oberkärnten, Osttirol und in Vorarlberg. Der Wind weht schwach bis mäßig, hauptsächlich aus West bis Nordost. Die Frühtemperaturen liegen bei null bis neun Grad, die Tageshöchsttemperaturen erreichen acht bis 14 Grad.