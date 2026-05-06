Wetter in Österreich: Warm, aber Gewitterfront im Anmarsch

Österreich steht in den kommenden Tagen ein wechselhafter Wettermix bevor. Während der Osten und Südosten zeitweise noch frühsommerliche Temperaturen bis knapp 27 Grad erreicht, sorgen Tiefdruckeinflüsse vor allem im Westen und entlang der Alpen schon ab Mittwoch immer wieder für Regenschauer und einzelne Gewitter. Laut Prognosen von GeoSphere Austria bleibt es insgesamt mild, allerdings zunehmend unbeständig.

Am Mittwoch zeigt sich das Wetter vielerorts noch freundlich und warm. Im Osten und Südosten scheint zeitweise die Sonne, in Wien werden etwa bis zu 27 Grad erreicht. Gleichzeitig ziehen vor allem im Westen und im Bergland zunehmend Wolken auf. Dort sind im Tagesverlauf einzelne Regenschauer und Gewitter möglich, begleitet von lebhaftem Wind. Besonders in Tirol, Vorarlberg und Salzburg bleibt es deutlich wechselhafter als im Osten des Landes.

Donnerstag: Viele Wolken und regional kräftiger Regen

Am Donnerstag dominieren in weiten Teilen Österreichs dichte Wolken. Vor allem entlang der Alpennordseite sowie im Westen und Süden muss immer wieder mit Regenschauern gerechnet werden. Lokal sind auch Gewitter möglich.

Die Temperaturen gehen etwas zurück und liegen meist zwischen 18 und 23 Grad. Im Osten bleibt es weiterhin vergleichsweise mild, allerdings ebenfalls windig.

Freitag: Wetterberuhigung und wieder mehr Sonne

Zum Freitag hin deutet sich eine leichte Wetterberuhigung an.

Laut GeoSphere Austria startet der Tag in vielen Regionen sonnig, später ziehen von Süden wieder einige Wolkenfelder auf. Einzelne Schauer sind vor allem im Bergland möglich. Die Temperaturen steigen erneut an und erreichen vielerorts wieder mehr als 20 Grad.

Besonders im Osten und Südosten dürfte sich freundlicheres Wetter durchsetzen.