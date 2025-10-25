Zuerst unbeständig, dann warm: Der "goldene Herbst" kehrt zurück

Die kommende Woche beginnt zunächst kühl , windig und unbeständig , Regen und Schneefall sind allerorts möglich. Ab Mittwoch ist dafür zunehmend freundlicher Wettercharakter zu erwarten, mit Föhnunterstützung sind am Donnerstag bis zu 19 Grad möglich, wie die Geosphere Austria am Samstag in ihrer Prognose mitteilte.

Der Ostalpenraum verbleibt am Sonntag mit leichtem Störungseinfluss in einer westlichen Strömung. Je nach Tageszeit wechseln längere sonnige Phasen und dichte Wolken mit kurzen Schauern in ganz Österreich ab. Der Niederschlagsschwerpunkt liegt am Vormittag im Westen, am Nachmittag im Südosten. Schneefallgrenzen zwischen 1.100 und 1.600 Metern. Der Wind weht von Vorarlberg über die Weststeiermark bis ins Weinviertel lebhaft aus West. Frühtemperaturen minus zwei bis plus sieben Grad, die Tageshöchsttemperaturen lieben bei sieben bis 13 Grad.

Am Montag herrscht weiterhin eine nordwestliche Strömung, mit Aufzug einer Störung aus West ist es im ganzen Land tagsüber stark bewölkt oder bedeckt. Regen und Schneefall breiten sich bis zum Nachmittag in den Osten aus. Allein im Südosten bleibt es zumeist niederschlagsfrei. Schneefallgrenze zwischen 900 und 1.200 Metern, mit den milderen Werten im Westen. Der Wind weht lebhaft, nördlich des Alpenhauptkammes kräftig, aus Süd bis West. Frühtemperaturen minus zwei bis plus sieben Grad, Tageshöchsttemperaturen fünf bis 13 Grad.

Sonne setzt sich durch

Mit nordwestlicher Strömung halten sich an der Alpennordseite und im Norden am Dienstag zunächst Restwolken und hier kann es auch noch ein wenig regnen oder schneien. Schneefallgrenze 900 bis 1.400 Meter Seehöhe. Im Tagesverlauf setzt sich dort aber mehr und mehr die Sonne durch.

Weiter im Osten und im Süden überwiegt generell sonniges Wetter. Erst ab dem späten Nachmittag und abends ziehen ganz im Norden und Nordosten wieder einige ausgedehnte Wolkenfelder über den Himmel. Der Wind weht mäßig bis lebhaft, in exponierten Lagen im Osten auch kräftig aus West, nur im Süden ist es eher windschwach. Frühtemperaturen minus drei bis plus sieben Grad, Tageshöchsttemperaturen sechs bis 13 Grad.