Wetter: Der Frühling pausiert weiterhin

Nach dem Wintereinbruch beruhigt sich das Wetter ab dem heutigen Montag zwar, aber mit Frühlingstemperaturen darf man dennoch nicht rechnen. Der Mai zeigt sich weiter von seiner unbeständigen und kühlen Seite, heißt es in der Prognose der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik.

Am Montag halten sich sowohl in den Nordstaulagen der Alpen als auch ganz im Südosten Österreichs umfangreiche Wolken bis weit in den Tag hinein. Die Niederschlagstätigkeit klingt in diesen Regionen nur langsam ab. Die Schneefallgrenze steigt erst am Nachmittag verbreitet über 1.000 Meter Seehöhe, in der Früh bewegt sie sich meist noch zwischen 600 und 900 Metern.

Stark bewölkt zu Wochenbeginn

Die Sonne kommt zu Wochenbeginn am ehesten in Osttirol, im Laufe des Tages dann voraussichtlich auch in Vorarlberg zum Vorschein. Sonst bleibt es eher stark bewölkt. Der Wind bläst vor allem am Alpenostrand sowie im Bereich der Hohen und Niederen Tauern abermals lebhaft bis kräftig aus nördlichen Richtungen. In Westösterreich lässt der Wind allmählich deutlich nach. Die Frühtemperaturen liegen bei minus zwei bis plus sechs Grad, die Tageshöchstwerte nur fünf bis zwölf Grad.