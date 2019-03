Wetter: Das Wochenende bringt frühlingshafte Temperaturen

In der Nacht auf Sonntag beginnt wieder die Sommerzeit: Am Sonntag um 2 Uhr früh werden die Uhren um eine Stunde auf 3 Uhr vorgestellt. Damit bekommt man zwar für eine Nacht weniger Schlaf, dafür bleibt es am Abend von nun an eine Stunde länger hell. „In Wien geht die Sonne am Sonntag erst um 19:23 unter, in Bregenz erst um 19:49 Uhr„, so Spatzierer. Die Umstellung auf die Winterzeit findet dann wieder am letzten Oktoberwochenende statt.

Der Sonntag bringt erneut einige Sonnenstunden. Erst am Nachmittag ziehen im Norden ein paar Wolken auf. Die Helligkeit am Abend kann man also hervorragend für Aktivitäten im Freien ausnutzen. Der Wind weht nur schwach bis mäßig aus Nordost. Dazu wird es verbreitet frühlingshaft warm mit Tageshöchstwerten zwischen 15 und 20 Grad.

Am Montag scheint weiterhin meist die Sonne, prognostizierte die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Das freundliche Wetter bleibt allerdings nicht mehr ungestört. Immer wieder ziehen ein paar dichtere Wolken durch und sorgen um den Alpenhauptkamm herum vereinzelt für kurze Regenschauer. Die Schneefallgrenze liegt bei 1.500 Metern Seehöhe. Der Wind weht mäßig, im Norden und Osten mitunter auch lebhaft aus Nord bis Südost. Null bis acht Grad zeigt das Thermometer in der Früh, die Nachmittagstemperaturen sind mit elf bis 18 Grad erreicht.