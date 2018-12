Wetter: Auch in Wien wird es jetzt winterlich

Mit Schnee- bzw. Schneeregenschauern hat der Winter am Mittwoch auch das östliche Flachland erreicht. Die Sonne zeigt sich nur kurz und die Temperaturen kommen über 2 Grad nicht hinaus. Auch am Abend sind noch leichte Schneeschauer in Wien möglich, in der Nacht sollte aber nichts mehr dazu kommen.

In der Osthälfte des Landes bläst noch mäßiger West-bis Nordwestwind, sonst ist es windschwach. In schneebedeckten Alpentälern im Westen hat es teils unter minus zehn Grad, sonst liegen die Frühtemperaturen bei minus fünf bis plus zwei Grad. Am Tag zeigt das Thermometer maximal minus drei bis plus vier Grad.

Durchwegs sonnig ist es am Donnerstag im Westen und Südwesten. Überall sonst scheint laut ZAMG-Prognose die Sonne nur zeitweise. Es halten sich Restwolken und Hochnebelfelder und tagsüber breiten sich im Osten auch nochmals Quellwolken aus. Stellenweise ist noch leichter Schneefall möglich, unter anderem in Wien. Und es wird noch kälter.