Wetter am Wochenende wird sonnig und warm

Der Sonntag startet nebelig in den Niederungen. Dann überwiegt aber wieder der Sonnenschein. Tiefstwerte liegen bei minus sieben bis plus ein Grad und die Höchstwerte reichen von plus acht bis plus 14 Grad.

Die nächste Woche startet dann mit etwas Nebel. Im Laufe des Tages sind aber weiterhin bis zu 15 Grad möglich.

Mit den hohen Temperaturen müssen Pollenallergiker auf die Frühblüher Hasel und Erle aufpassen.