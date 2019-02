Wetter am Wochenende: Es wird sonnig, aber kalt

Ausgerechnet am Wochenende kommt ein kurzer Kälteeinbruch mit bis zu minus zehn Grad in der Früh.

Am Samstag scheint überwiegend die Sonne, am wärmsten wird es im Westen. Es weht schwacher bis mäßiger Wind und die Temperaturen liegen bei minus acht bis minus drei Grad in der Früh und minus eins bis plus zehn Grad tagsüber.