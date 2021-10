Weniger Läufer und strikte Corona-Regeln beim Marathon in Graz

„Die vergangenen drei Wochen waren schwierig, so hab’ ich das noch nie erlebt“, resümiert Michael Kummerer: „Wir sind mit Vollgas gefahren und haben die Veranstaltung vorbereitet, aber nicht gewusst, ob wir sie machen können. Kriegen wir die Genehmigungen?“

Seit Kurzem steht aber fest: Der Graz Marathon kann kommendes Wochenende als Massenveranstaltung durchgeführt werden, Stadt Graz und Land Steiermark helfen mit, betont Organisator Kummerer. „Allein kannst du das Risiko als Veranstalter nicht in die Hand nehmen, dann fährst du an die Wand.“ Die Anzahl der Nennungen ist heuer aber wesentlich niedriger als sonst, 5.500 Läufer haben sich registriert, die meisten für die Distanzen über 10,5 und 21,1 Kilometer, also Viertel- und Halbmarathon. Üblicherweise hat die Veranstaltung 8.000 bis 9.000 Teilnehmer, doch das war vor der Corona-Pandemie.

Erklärungen für die um mehr als ein Drittel gesunkenen Nennungen seien vermutlich tatsächlich in der Pandemie zu suchen, überlegt Kummerer. Womöglich trauten sich viele nach wie vor nicht, im Pulk zu laufen. „Wir können uns hier nur mit anderen Veranstaltungen vergleichen. Fast kein Marathon hat heuer mehr als 50 Prozent der früheren Teilnehmerzahlen gehabt.“ Der Vienna City Marathon etwa habe Mitte September 17.000 Läufer gemeldet, in Spitzenzeiten waren es bis zu 40.000.

„Wenn wir mehr als 50 Prozent der üblichen Teilnehmer haben, ist das schon ein Erfolg“, betont Kummerer. „Dass wir heuer kein Plus schreiben werden, ist naheliegend. Aber wir kommen mit einem blauen Auge davon und setzen ein Zeichen für den Sport. Das ist wichtig.“ Um einzusparen sei auf alles verzichtet worden, das „ein Läufer nicht unbedingt braucht“. Deshalb gibt es auch keinen VIP-Sektor im Start-/Zielbereich.