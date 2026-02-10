Wohnen am Gleis: Neues Leben für den Bahnhof Weitra

Jahrelang stand der Bahnhof in Weitra weitgehend leer. Seit dem Ankauf durch die Stadtgemeinde im Jahr 2013 wurden lediglich die WC-Anlagen genutzt – Wohnungen und Innenräume wirkten verwaist. Das soll sich noch heuer ändern.

Bereits 2024 hat die Gemeinde damit begonnen, dem Areal entlang der Waldviertelbahn neues Leben einzuhauchen. Laut Bürgermeister Patrick Layr (ÖVP) soll der Bahnhof zu einem attraktiven Ankunftspunkt und Ausgangspunkt für Zuggäste werden. Zudem dient er künftig als Ankunftspunkt des neuen Bernhardi-Pilgerweges. Neben barrierefreien WC-Anlagen für Besucher entstehen ein touristischer Informationspunkt, E-Ladestationen sowie zusätzliche Parkmöglichkeiten.

Im Inneren des Gebäudes werden Trennwände entfernt, um einen großzügigen Aufenthaltsraum zu schaffen. Dieser soll mit Exponaten aus dem ehemaligen Bahnmuseum gestaltet werden und künftig für kleinere Veranstaltungen, Ausstellungen sowie Sonderfahrten der Waldviertelbahn – etwa den Silvester- oder Christkindlzug – zur Verfügung stehen.