Weiterhin "große" Lawinengefahr in Teilen Österreichs

Seit Montagfrüh waren wieder bis zu 80 Zentimeter Neuschnee gefallen, die Schwerpunkte lagen in der Dachsteinregion und den Eisenerzer Alpen. In den Hochlagen, wo es durchwegs schneite, haben sich laut Warndienst weitere frische, störanfällige Triebschneeablagerungen und mächtige Wechten gebildet. In allen Expositionen und aus steilem Gelände konnten sich spontan große Schneebrettlawinen lösen. Dies dürfte auch in der Nacht auf Dienstag in Ramsau am Dachstein der Fall gewesen sein, wo der Ausläufer der sogenannten Eiskarlawine ein Hotel und ein Apartmenthaus teilweise verlegte. Einsatzkräfte suchten den Lawinenkegel ab, zum Glück gab es laut dem Büro von Katastrophenschutzreferent und LHStv. Michael Schickhofer ( SPÖ) keine Verschütteten. Rund 60 Personen wurden in anderen Quartiere gebracht.