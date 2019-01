Evakuiertes Hotel in Ramsau von Lawine getroffen

Eine Lawine hat in der Nacht auf Dienstag ein erst Montagnachmittag wegen Gefahr im Verzug evakuiertes Hotel in der Ramsau im obersteirischen Bezirk Liezen getroffen. Die Schneemassen waren zum Teil bis in die Ortschaft Ramsau vorgedrungen. Das teilten die Polizei und das Büro von Katastrophenschutzreferent Michael Schickhofer ( SPÖ) mit. Vorerst war nichts von Verletzten oder Verschütteten bekannt.