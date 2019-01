Weitere Festnahme im Mordfall Zell am See

Mit einer zur scharfen Waffe umgebauten Schreckschusspistole wurde am 20. Oktober in Zell am See eine 20-Jährige vor ihrer Wohnung erschossen. Nun gibt es eine neue Entwicklung in dem Fall. Wie die Polizei am Samstag berichtet, wurde am Freitag am späten Nachmittag ein 18-jähriger an seiner Wohnadresse im Pinzgau verhaftet. Er wurde von jenem 17-Jährigen belastet, der bereits als dringend Tatverdächtiger in Haft sitzt und die Tat zuletzt gestanden hat.