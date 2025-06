Weil Autos Straßenbahn zuparken: Mehr Grün und mehr Platz für den 9er

Am diesem Tag sind es nicht die Falschparker, die für Verzögerungen sorgen. Die Straßenbahnlinie 9 steht im Stau – das steht zumindest auf der Anzeigetafel bei der Haltestelle in der Camillo-Sitte-Gasse. Die Bagger hingegen sind schon angerollt. Dieser Straßenzug wird zwischen Guntherstraße und Gablenzgasse in Rudolfsheim-Fünfhaus aktuell erneuert.