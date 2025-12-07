Vor Weihnachten: Gewalt im Handel steigt - Frauen besonders betroffen

Stau vor der Kassa oder dem Pfandautomaten, das Rabattpickerl ist ungültig, die gewünschte Ware in der Filiale vergriffen: Der Frust lässt den Blutdruck steigen und schnell brennen die Sicherungen durch. „Vor Weihnachten sind alle Kunden gestresster und je gestresster sie sind, umso aggressiver werden sie und lassen es an unseren Mitarbeitern aus“, schildert Rewe-Konzernbetriebsrätin Sabine Grossen-steiner dem KURIER. Laut einer Umfrage der Gewerkschaft der Privatangestellten (GPA) unter 1.513 Handelsangestellten wurden mehr als die Hälfte selbst schon einmal von Kunden angeschrien oder eingeschüchtert. 57,8 Prozent wurden schon beschimpft oder beleidigt, mehr als ein Drittel war mit Hänseleien oder Verspottung konfrontiert (siehe Grafik).

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Grafik

Frauen besonders betroffen Anmerkung: Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) definiert Gewalt am Arbeitsplatz als „jede Handlung oder jedes Verhalten, das von gesellschaftlich akzeptierten Normen abweicht und im Zusammenhang mit der Arbeit dazu führt, dass eine Person bedroht, beleidigt, psychisch oder physisch verletzt wird“. Laut Umfrage sieht mehr als die Hälfte der Befragten grundsätzlich eine Zunahme von Gewalt in den vergangenen fünf Jahren. Frauen sind von Grenzüberschreitungen besonders betroffen. Auch tätliche Übergriffe von Kunden hätten sich in den letzten Jahren gehäuft, erzählt Grossensteiner. Dass Mitarbeiter an den Haaren gerissen, gerempelt oder geohrfeigt werden, seien leider keine Einzelfälle mehr. „Unsere Mitarbeiterinnen müssen wirklich viel aushalten.“

Mehr Zivilcourage Bei Rewe gibt es für Betroffene Angebote wie Supervision oder psychologische Beratung. „Jeder Mitarbeiter reagiert unterschiedlich auf solche Vorfälle, die Maßnahmen sind individuell“, so die Betriebsrätin. Wichtig sei es, den Rücken zu stärken und auch das Fehlverhalten der Kunden zu ahnden. Hier wünscht sich Grossensteiner mehr Zivilcourage von anderen Kunden, die eingreifen, wenn Übergriffe im Geschäft stattfinden. Sie kann sich auch eine Bewusstseinskampagne des Handels für mehr Respekt und Wertschätzung gegenüber dem Personal vorstellen.