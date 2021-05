Wasser in Grazer Innenstadt-Brunnen wurde grün eingefärbt

Das Wasser in mehreren Brunnen in der Grazer Innenstadt ist offenbar am Wochenende von Unbekannten grün eingefärbt worden.

Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Montag mitteilte, dürften sechs Brunnen betroffen sein und zwar jener am Hauptplatz, der am Schloßbergplatz, jener bei der Oper Graz, im Stadtpark, am Karmeliterplatz und am Eisernen Tor. Es wurden Ermittlungen wegen schwerer Sachbeschädigung aufgenommen.

Ob ein Umweltdelikt vorliegt, kann erst nach Auswertung von Wasserproben festgestellt werden, so die Polizei.