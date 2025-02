Was Salzburg mit den ganzen Touristen machen will

Deshalb der erste Besuch in Salzburg, deshalb dieses „Wow“, das er mit vielen Besuchern der Stadt teilt. „Das Ensemble, die Bilder, die Eindrücke: hier ist es überall schön“, habe er sich gedacht: „Das Festhalten an dieser Schönheit ist wichtig.“

Auf Platz 1 landete dabei die Entwicklung von Erlebnisraumkonzepten für die Altstadt, Salzburg Nord und Süd sowie die Stadtdörfer. Konkret geht es darum, die lokalen Stadtbereiche und Netzwerke zu stärken. Was Kowalsky in die Karten spielt.

Ein Ansatzpunkt: Die Lebensräume in Salzburg für eine jüngere Zielgruppe ausrichten , mehr auf Nachhaltigkeit und ökologische Räume setzen. Vor allem in den Bereichen, die vom Zentrum weggehen: „Die Qualität der Marke Salzburg bricht vom Zentrum weg ab.“

Die Unterführung am Weg vom Bahnhof in die Salzburger Altstadt wurde freundlicher gestaltet

Was nicht kommen wird: Die im Zuge der Vision 2040 wieder aufgetauchte Forderung nach einer städtischen Seilbahn zur Lösung von Verkehrsproblemen. SPÖ-Bürgermeister Bernhard Auinger: „Das wird in Städten Thema, aber zurzeit ist es nicht zielführend, in Salzburg an diesem Luftschloss zu bauen.“

Positionierung

Woran jedenfalls „gebaut“ werden soll: Dass Salzburg laut der Vision 2040 als eine der 10 besten Kulturdestinationen Europas positioniert werden soll, ohne den Blick nach innen und auf eine moderne Weiterentwicklung zu verlieren.