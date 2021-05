Was hinter dem neuen Trend "Gravelbiken" steckt

Die Freiheit beginnt am Ende der Landstraße. Unter diesem Motto läuft ein Trend, der auch in Österreich immer stärker in den Vordergrund tritt: Gravelbiken. Es ist quasi die Weiterentwicklung einer Radsport-Gattung, die es in Österreich schon seit Jahrzehnten gibt: Das Querfeldeinfahren.

Unter der neuen, trendigen Bezeichnung kam das Gravelbiken vor ein paar Jahren nach Europa und wird zunehmend zum Geschäftszweig. Es gibt eigene Fahrräder dafür, auf die sich Produzenten und Händler spezialisiert haben, und auch Tourismusorte entdecken die neue potenzielle Zielgruppe.

Begeisterte Gravelbiker

„Die Geometrie des Rades ist definitiv wie bei einem Rennrad, die breite Bereifung ist aber für Schotterwege“, erklärt der ehemalige Salzburger Rennrad-Profi Rupert Probst, der heute ein begeisterter Gravelbiker ist. Die neuen Trendsportler sind nämlich vor allem Radrennfahrer, die gerne auch einmal von der asphaltierten Straße abbiegen.

So war es auch bei Probst. „Ich bin mit dem Rennrad 20.000 Kilometer im Jahr gefahren. Da bleibt man fast immer auf den gleichen Straßen. Mit dem Gravelbike biegst du irgendwann einfach ab. Du kannst die Umgebung besser erkunden und bist mehr in der Natur“, erzählt der Ex-Profi.