Wanderin in Salzburg von Felsblock tödlich verletzt

Im Talschluss des Großarltals bei Hüttschlag (Pongau) ist am Donnerstag eine 67-jährige Wanderin von einem Felsbrocken tödlich verletzt worden. Wie die Bergrettung Salzburg informierte, war die Frau mit einer Wandergruppe des Alpenvereins am Weg zum Schödersee. Dabei löste sich weit oberhalb der Gruppe eine Felsplatte. Der Stein oder ein Stück des Steins dürfte dabei die Flachgauerin mit großer Wucht am Fuß getroffen haben. Die Frau verstarb noch an der Unglücksstelle.

Obwohl das Team des Rettungshubschraubers „Martin 1“ und die Bergrettung Hüttschlag innerhalb kürzester Zeit vor Ort waren, konnten sie für die Wanderin nichts mehr tun. Die Tote wurde vom Polizeihubschrauberteam geborgen und ins Tal gebracht, die geschockten Gruppenmitglieder wurden von der Bergrettung ins Tal begleitet.