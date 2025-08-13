Warnung vor Waldbrandgefahr: Ministerium erinnert an Verordnungen in den Bezirken
Aufgrund der momentanen Hitzewelle hat das Landwirtschaftsministerium in einer Aussendung vor regionaler Waldbrandgefahr gewarnt. Zwar gab es in den vergangenen Tagen mehr Niederschlag und die Trockenheit sei nicht allzu groß, doch in Gebieten im Burgenland, Niederösterreich, Oberösterreich, Tirol und Steiermark herrscht dennoch Gefahr und es wurden Waldbrandverordnungen erlassen.
Diese Regelung wurde von den Bezirkshauptmannschaften zum Teil bereits Anfang des Jahres verordnet. Damit ist das Feueranzünden und Rauchen im Wald und in der Nähe des Waldes für folgende aufgeistete Regionen vollständig verboten, um Menschen, Tiere und Natur zu schützen. Seit Jahresbeginn gab es in Österreich bis Ende Juli an die 160 dokumentierte Waldbrände mit einer verbrannten Fläche von insgesamt 56 Hektar.
Betroffene Bundesländer
Betroffen sind im Burgenland die Bezirke Güssing, Jennersdorf, Neusiedl am See, Mattersburg, Eisenstadt-Umgebung, Oberpullendorf und Oberwart, in Niederösterreich die Bezirke Bruck an der Leitha, Mödling, Baden, Neunkirchen, Gänserndorf, Hollabrunn, Horn, Melk, Mistelbach, Waidhofen an der Ybbs, Waidhofen an der Thaya, Gmünd, Scheibbs, Tulln, Korneuburg, Lilienfeld, Krems an der Donau, Krems-Stadt, St. Pölten sowie St. Pölten Stadt und Zwettl, in Oberösterreich die Bezirke Kirchdorf, Wels-Land, Wels-Stadt, Eferding, Grieskirchen, Vöcklabruck, Gmunden, Steyr-Land und Stadt Steyr, Rohrbach, Urfahr-Umgebung, Perg, Freistadt, Schärding, Braunau und Ried, in Tirol die Bezirke Landeck, Imst und Kufstein und in der Steiermark die Bezirke Voitsberg, Murau, Liezen und Murtal.
Achtsamer Umgang mit Feuer angeraten
Darüber hinaus gilt generell in ganz Österreich ein achtsamer Umgang mit Feuer. Es ist zum Beispiel verboten, brennende oder noch glimmende Dinge wie Zigaretten oder Streichhölzer einfach wegzuwerfen. Außerdem darf laut Forstgesetz im Wald und in seiner Nähe nur jemand Feuer machen, der ausdrücklich dazu berechtigt ist. "Mehr als acht von zehn Waldbränden verursacht der Mensch. Wer sich im Wald aufhält, hat die Verpflichtung, sich verantwortungsvoll zu verhalten“, sagte der Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP).
"Genießen Sie den Aufenthalt im Wald, aber halten Sie sich bitte unbedingt an die fünf einfachen Verhaltensregeln. Damit können Sie Katastrophen verhindern“, sagt der Minister. Im Wald sollte nicht geraucht werden. Die Glut von Rauchwaren oder unachtsam entsorgter Zigaretten kann Brände auslösen. Es darf auch kein Feuer entzündet werden. Lagerfeuer, Grillfeuer sowie das Ausbringen von Asche oder Glut im Wald oder in der Nähe des Waldes können außer Kontrolle geraten.
Strafen
Es gilt auch Vorsicht beim Umgang mit Brauchtumsfeuern und Feuerwerk in der Nähe von Wäldern. Funkenflug kann die trockene Vegetation entzünden und einen Waldbrand verursachen. Behördliche Verbote in besonders waldbrandgefährdeten Gebieten sind strikt einzuhalten, eine Übertretung kann mit Geldstrafen bis zu 7.270 Euro oder mit einer Freiheitsstrafe von bis zu vier Wochen bestraft werden.
Sollte es brennen, muss sofort die Feuerwehr unter 122 informiert werden.
