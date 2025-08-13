Warnung vor Waldbrandgefahr: Ministerium erinnert an Verordnungen in den Bezirken

Aufgrund der momentanen Hitzewelle hat das Landwirtschaftsministerium in einer Aussendung vor regionaler Waldbrandgefahr gewarnt. Zwar gab es in den vergangenen Tagen mehr Niederschlag und die Trockenheit sei nicht allzu groß, doch in Gebieten im Burgenland, Niederösterreich, Oberösterreich, Tirol und Steiermark herrscht dennoch Gefahr und es wurden Waldbrandverordnungen erlassen.

Diese Regelung wurde von den Bezirkshauptmannschaften zum Teil bereits Anfang des Jahres verordnet. Damit ist das Feueranzünden und Rauchen im Wald und in der Nähe des Waldes für folgende aufgeistete Regionen vollständig verboten, um Menschen, Tiere und Natur zu schützen. Seit Jahresbeginn gab es in Österreich bis Ende Juli an die 160 dokumentierte Waldbrände mit einer verbrannten Fläche von insgesamt 56 Hektar.

Betroffene Bundesländer

Betroffen sind im Burgenland die Bezirke Güssing, Jennersdorf, Neusiedl am See, Mattersburg, Eisenstadt-Umgebung, Oberpullendorf und Oberwart, in Niederösterreich die Bezirke Bruck an der Leitha, Mödling, Baden, Neunkirchen, Gänserndorf, Hollabrunn, Horn, Melk, Mistelbach, Waidhofen an der Ybbs, Waidhofen an der Thaya, Gmünd, Scheibbs, Tulln, Korneuburg, Lilienfeld, Krems an der Donau, Krems-Stadt, St. Pölten sowie St. Pölten Stadt und Zwettl, in Oberösterreich die Bezirke Kirchdorf, Wels-Land, Wels-Stadt, Eferding, Grieskirchen, Vöcklabruck, Gmunden, Steyr-Land und Stadt Steyr, Rohrbach, Urfahr-Umgebung, Perg, Freistadt, Schärding, Braunau und Ried, in Tirol die Bezirke Landeck, Imst und Kufstein und in der Steiermark die Bezirke Voitsberg, Murau, Liezen und Murtal.

Achtsamer Umgang mit Feuer angeraten

Darüber hinaus gilt generell in ganz Österreich ein achtsamer Umgang mit Feuer. Es ist zum Beispiel verboten, brennende oder noch glimmende Dinge wie Zigaretten oder Streichhölzer einfach wegzuwerfen. Außerdem darf laut Forstgesetz im Wald und in seiner Nähe nur jemand Feuer machen, der ausdrücklich dazu berechtigt ist. "Mehr als acht von zehn Waldbränden verursacht der Mensch. Wer sich im Wald aufhält, hat die Verpflichtung, sich verantwortungsvoll zu verhalten“, sagte der Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP).