Vorläufige ZAMG-Bilanz: Zweitwärmster Sommer der Messgeschichte

Bemerkenswert ist diesen Sommer auch die geringe Zahl an Tagen mit Minusgraden im Hochgebirge. Beim Sonnblick-Observatorium der ZAMG in Salzburg, auf 3.109 Metern Seehöhe, gab es bisher nur 18 Frosttage (Tage mit Lufttemperatur zumindest zeitweise unter null Grad; Auswertung bis inklusive 27. August). In einem durchschnittlichen Sommer sind es dort 43 Frosttage. Auf dem Sonnblick gab es nur einen Eistag (Lufttemperatur ganztägig unter null Grad). In einem durchschnittlichen Sommer sind es elf bis zwölf. Damit entsprechen die Frost- und Eistage am Sonnblick derzeit genau den Rekordwerten aus dem Jahr 2003.

Die hohen Temperaturen im Hochgebirge machten sich auch bei der Schneebedeckung bemerkbar. Ab dem 21. August lagen am Messpunkt des Observatoriums nur noch Schneereste. Dass die Schneebedeckung am Sonnblick im August so weit zurück geht, ist nicht ganz ungewöhnlich und kam in der früheren Vergangenheit etwa alle zehn Jahre vor. In den letzten Jahren häuften sich derartige Ereignisse aber und die Dauer der Tage ohne Schneebedeckung hat zugenommen.