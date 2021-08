Vorarlberg: 39-Jähriger drohte Polizei mit Schüssen

Ein 39-jähriger Mann ist am Donnerstagabend in Dornbirn nach einer Schuss-Drohung festgenommen worden. Der amtsbekannte Mann rief bei der Polizei an und sagte, er habe sich gerade mit einer Kalaschnikow und anderen Waffen eingedeckt. Bei einem weiteren Anruf machte er wirre Angaben und betonte, er werde auf Polizisten schießen, sollten diese zu seiner Wohnung kommen. Der 39-Jährige wurde vom Einsatzkommando Cobra überwältigt, Waffen hatte er keine, informierte die Polizei.

Der Mann erlitt bei dem Cobra-Einsatz Abschürfungen. Er wurde nach seiner Einvernahme auf der Polizeiinspektion ins LKH Rankweil eingewiesen.