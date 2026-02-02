Schneemond in Österreich: Wo man ihn sieht
Zusammenfassung
- Der Schneemond ist rund um den 1. bis 3. Februar in Österreich sichtbar, abhängig von der Wetterlage.
- Beste Sichtmöglichkeiten gibt es in den alpinen Regionen wie Tirol und Kärnten, während in Wien die Bewölkung die Sicht erschwert.
- Der Name "Schneemond" stammt von nordamerikanischen Ureinwohnern und bezieht sich auf den schneereichen Februar.
Rund um den 1. bis 3. Februar kann man ein besonderes Ereignis am Himmel betrachten – zwar wird kein Supermond erwartet, aber der Mond erscheint in diesen Nächten besonders groß. Der sogenannte Schneemond ist fast in ganz Österreich zu sehen, freilich abhängig von der Wetterlage.
Am Montagabend ist es noch recht nebelig, auch am Dienstag ist der Himmel noch bedeckt und möglicher Schneefall ist in der Nacht zu erwarten. Bei klarer Sicht sollte man jedoch das besondere Licht des Mondes mit bloßem Auge sehen können. Die beste Chance dazu hat man in den alpinen Regionen, etwa in Tirol und Kärnten. In Wien hält die Bewölkung an, weshalb man den Mond und die Sterne eher schwer zu sehen bekommt.
Sichtbar ist der Mond schon gegen 18 Uhr. Seine volle Phase erreichte er bereits am Sonntag um 23:09 Uhr. Wer also noch einen Blick auf den diesjährigen Schneemond erhaschen möchte, hat heute Abend noch die Möglichkeit dazu.
Warum wird der Mond "Schneemond" genannt?
In den nördlichen Breitengraden gilt der Monat Februar als schneereichster Wintermonat, weshalb der Vollmond im Februar auch Schneemond genannt wird.
Laut NASA geht der Name auf die nordamerikanischen Ureinwohner zurück, die den Schneemond aufgrund des starken Schneefalls zu dieser Jahreszeit so tauften.
