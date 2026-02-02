Rund um den 1. bis 3. Februar kann man ein besonderes Ereignis am Himmel betrachten – zwar wird kein Supermond erwartet, aber der Mond erscheint in diesen Nächten besonders groß. Der sogenannte Schneemond ist fast in ganz Österreich zu sehen, freilich abhängig von der Wetterlage.

Am Montagabend ist es noch recht nebelig, auch am Dienstag ist der Himmel noch bedeckt und möglicher Schneefall ist in der Nacht zu erwarten. Bei klarer Sicht sollte man jedoch das besondere Licht des Mondes mit bloßem Auge sehen können. Die beste Chance dazu hat man in den alpinen Regionen, etwa in Tirol und Kärnten. In Wien hält die Bewölkung an, weshalb man den Mond und die Sterne eher schwer zu sehen bekommt.

Sichtbar ist der Mond schon gegen 18 Uhr. Seine volle Phase erreichte er bereits am Sonntag um 23:09 Uhr. Wer also noch einen Blick auf den diesjährigen Schneemond erhaschen möchte, hat heute Abend noch die Möglichkeit dazu.