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Vogelgrippe: Stallpflicht endet am Samstag in ganz Österreich

Im gesamten Bundesgebiet gilt nur mehr "erhöhtes Risiko", die Infektionszahlen sind rückläufig.
03.04.2026, 09:08

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Ein Huhn im rot-schwarzen Federkleid geht mit gespreizten Flügeln über die Wiese.

In ganz Österreich wird am Samstag die Stallpflicht für Geflügel aufgehoben, nachdem sich "mit dem Frühlingsbeginn die Lage rund um die Vogelgrippe (H5N1) spürbar entspannt habe, teilte das Büro von Oberösterreichs Agrarlandesrätin Michaela Langer-Weninger (ÖVP) am Freitag mit. 

Laut Kundmachung stuft das Gesundheitsministerium die Lage nur mehr mit "erhöhtem Risiko" ein. Entlang größerer Wasserläufe und Seen galt seit Mitte November ein "stark erhöhtes Risiko".

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Lockerungen möglich

Rückläufige Infektionszahlen würden es ermöglichen, dass es bei den Sicherheitsmaßnahmen zu Lockerungen komme, hieß es in der Aussendung des Landes Oberösterreich. Nach dem bestätigten Fall in einer Kleinhaltung im Burgenland am 17. November war kurz darauf bei einem landwirtschaftlichen Direktvermarkter im Bezirk Steyr mit rund 800 Gänsen in Freilandhaltung das hochansteckende H5N1-Virus nachgewiesen worden. Darauf wurde ein bundesweit geltendes "erhöhtes Risiko" in besagten Regionen auf "stark erhöhtes Risiko" heraufgesetzt.

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Ab Samstag heißt es nun laut Vorgabe der Risiko-Einstufung, dass nur mehr die Fütterung und Tränkung der Tiere im Stall oder unter einem Unterstand zu erfolgen hat. Beförderungsmittel, Ladeplätze und Gerätschaften seien mit "besonderer Sorgfalt" zu reinigen und zu desinfizieren.

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