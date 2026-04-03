Vogelgrippe: Stallpflicht endet am Samstag in ganz Österreich

In ganz Österreich wird am Samstag die Stallpflicht für Geflügel aufgehoben, nachdem sich "mit dem Frühlingsbeginn die Lage rund um die Vogelgrippe (H5N1) spürbar entspannt habe, teilte das Büro von Oberösterreichs Agrarlandesrätin Michaela Langer-Weninger (ÖVP) am Freitag mit.

Laut Kundmachung stuft das Gesundheitsministerium die Lage nur mehr mit "erhöhtem Risiko" ein. Entlang größerer Wasserläufe und Seen galt seit Mitte November ein "stark erhöhtes Risiko".