Vogelgrippe: Wie gefährlich ist das Virus?

Die Vogelgrippe wurde 1878 erstmals in Italien beobachtet, heißt es von der AGES der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit. Und wieder ist es unser Nachbarland, das den ersten Fall von einer Übertragung auf den Menschen in Europa vermeldet. Bei dem Betroffenen handelt es sich um einen in der Lombardei lebenden Mann aus Afrika, der sich dort mit dem Virusstamm H9N2 angesteckt hat. „H9N2 ist ein Vogelgrippestamm, der weltweit vorkommt und 1966 das erste Mal identifiziert wurde“, erklärt Florian Krammer, Direktor des interuniversitären Ignaz Semmelweis Instituts sowie des Ludwig Boltzmann Instituts für Wissenschaftsvermittlung und Pandemievorsorge. Er ist auch Professor für Impfstoffkunde an der Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York City.

Gering krankmachend „Das Virus H9N2 kann – muss aber nicht – in Vögeln und Geflügel Symptome verursachen. Diese sind aber weit weniger drastisch, als wir das bei H5N1 sehen“, so Krammer und gibt Entwarnung. „Derzeit besteht kein Grund zur Sorge vor einer Welle.“H5N1 schließlich ist der deutlich aggressivere Erreger und mit einer hohen Sterblichkeit bei Wild- und Hausgeflügel verbunden. Das besagte H9N2-Virus ist ein Subtyp des Influenzavirus A, der ebenfalls bei Geflügel vorkommt, aber zur Gruppe der niedrigpathogenen aviären Influenzaviren (LPAIV) gehört. Niedrigpathogen heißt wiederum, dass ein Erreger – zum Beispiel ein Virus oder ein Bakterium – nur eine geringe krankmachende Wirkung hat. Entwarnung ist somit auch deshalb gegeben, insofern als alle Personen, die Kontakt mit dem aktuell Erkrankten hatten, negativ getestet wurden. Eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung sei grundsätzlich nicht dokumentiert, sagt Krammer und auch aus Italien gibt es Bestätigung. Alarmlage gebe es keine, versichert der italienische Epidemiologe Gianni Rezza laut Medienangaben. Eine Überwachung durch das Gesundheitsministerium sei dennoch aktiv.

18 Fälle in China Historisch betrachtet wurden seit dem ersten Fall einer menschlichen Infektion im Jahr 1998 etwa 200 Fälle einer Übertragung des Virus dokumentiert. Die Infektion verursacht in Menschen meist nur leichte Symptome und nur sehr selten kann es auch zu schweren Infektionen und Todesfällen in Menschen mit Vorerkrankungen kommen. 2025 wurden insgesamt 18 menschliche Infektionsfälle mit H9N2 in China gemeldet, vorwiegend bei Kindern und Jugendlichen. Allein im Juni 2025 berichtete die WHO von insgesamt drei Fällen: bei zwei Personen gab es einen schweren Verlauf. Betroffen waren eine 52-jährige Frau in Henan und eine 72-jährige Frau sowie ein 6-jähriger Bub in Sichuan mit einer milden Variante. Alle drei hatten davor Kontakt mit Geflügel, eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung wurde nicht dokumentiert.