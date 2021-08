Villacher erlitt bei Fahrradsturz tödliche Verletzungen

Ein 54-jähriger Villacher ist am Dienstag nach einem Sturz mit seinem Fahrrad gestorben. Laut Polizei war der Mann von Drobollach kommend in Richtung Faak am See unterwegs, als er den Randstein des Gehsteiges touchierte, stürzte und mit dem Kopf gegen einen Zaun und eine Straßenlaterne prallte.

Passanten leisteten Erste Hilfe, der Notarzt setzte die Reanimation fort. Der 54-Jährige starb jedoch nach seiner Einlieferung ins Landeskrankenhaus Villach.