Vier tote Wölfe im Trentino entdeckt: Wurden sie vergiftet?

Die Kadaver von vier Wölfen sind am Samstag nördlich von Levico im Trentino aufgefunden worden. Es besteht der Verdacht, dass die Tiere vergiftet wurden.

Die Kadaver wurden an das Institut für Tierseuchenbekämpfung gesandt, damit dort ermittelt werden kann, woran die Raubtiere verendet sind, wie Medien berichteten. Anrainer hatten die Forstbehörde benachrichtigt , nachdem sie die Kadaver auf einem Grundstück bei einem Radweg am rechten Ufer des Flusses Brenta entdeckt hatten.

Die Forstbeamten informierten den Bürgermeister von Levico, Gianni Beretta, über den Fund und sicherten alle relevanten Spuren, die zur Aufklärung des Vorfalls beitragen könnten. Eine Anzeige gegen unbekannte Täter wurde erstattet.

Wolfsrudel in der Nähe von Radweg gesichtet

Laut den Forstbeamten ist die wahrscheinlichste Erklärung, dass absichtlich Gift ausgelegt wurde. In jüngster Zeit gab es wiederholt Berichte über die Anwesenheit eines Wolfsrudels in der Nähe des Radwegs, und kürzlich wurde auch der Kadaver eines Rehs in unmittelbarer Nähe gefunden.