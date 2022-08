Vier Inder im Lkw nach Kärnten geschleppt

Vier indische Staatsbürger sind am Samstag mit einem Lkw nach Kärnten geschleppt worden. Augenzeugen hatten beobachtet, wie die vier bei einer Abfahrt der Tauernautobahn (A10) von dem Fahrzeug stiegen. Der Lkw-Lenker, ein Bosnier, fuhr weiter und wurde in Flachau von einer Polizeistreife angehalten. Er wurde festgenommen, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Ermittlungen ergaben, dass die Inder mehrere 1.000 Euro an mehrere Schlepper gezahlt hatten. Der Fahrer wurde in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert, direkt nach dem Aufgriff stellten die vier Inder Asylanträge.