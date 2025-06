Verstärkte Verkehrsüberwachung und Staus am Pfingstwochenende

Die Polizei wird rund um das Pfingstwochenende von Freitag bis einschließlich Dienstag verstärkt den Reise- und Ausflugsverkehr überwachen. Auf Motorradstrecken sind gezielte Schwerpunkte geplant. Gegen Raser und Drängler, Alkohol- und Drogenlenker werde "konsequent eingeschritten", kündigte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Donnerstag an: "Die 'Aktion Sicher' dient dazu, die Zahl der Unfälle gering zu halten und damit die Sicherheit auf der Straße zu erhöhen."

529 Verletzte und ein Todesopfer zu Pfingsten 2024

Am Pfingstwochenende 2024 wurden von Freitag bis einschließlich Montag bei 446 Verkehrsunfällen mit Personenschaden 529 Menschen verletzt, ein Fahrzeuglenker starb. Im Jahr 2023 kamen drei und 2022 vier Verkehrsteilnehmer ums Leben. 2021 wurde eine Person und im Jahr 2020 wurden zwei Menschen tödlich verletzt. 2021 und 2024 wurde mit je einem Todesopfer das bisher absolut günstigste Ergebnis seit Einführung der Statistik Innenministerium - im Jahr 1967 - verzeichnet. An den Pfingstwochenenden in den beiden bisher schlimmsten Jahren waren hingegen 45 Tote (1979) und 44 Tote (1984) zu verzeichnen.

Vergangenes Jahr wurden 54.251 Kraftfahrzeuglenker wegen Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit zur Verantwortung gezogen. 428 Lenker erhielten Anzeigen wegen Trunkenheit am Steuer, weitere 87 Drogenlenker "mussten sofort aus dem Verkehr gezogen werden", berichtete das BMI. 296 Lenkerinnen und Lenkern wurde der Führerschein im Vorjahr am Pfingstwochenende vorläufig abgenommen. Fünf Kraftfahrzeuge wurden damals als Folge extremer Geschwindigkeitsüberschreitungen von der Bundespolizei vorläufig beschlagnahmt.