Drogen- und Alk-Delikten im Straßenverkehr: Zahl der Frauen steigt

Es sind allerdings immer noch bei weitem Männer, die die Statistik anführen , geht aus den am Donnerstag veröffentlichten Daten hervor. Der Anteil männlicher Lenker bei Drogen betrug laut der aktuellen Erhebung 63 Prozent, beim Alkohol waren es 69 Prozent. Trotz zahlreicher Polizeimaßnahmen sei es jedenfalls "noch nicht gelungen, eine nachhaltige Trendwende herbeizuführen". Dabei jährt sich am 1. Juli die Einführung der Alkoholvortestgeräte, die eine rasche Überprüfung möglich machten, zum 20. Mal.

Die Präventionsinstitution KFV hat in einer Dunkelfeldstudie das Problem Alkohol und Drogen am Steuer ausgelotet. Bei der Befragung im Jänner hätten "hochgerechnet 571.000 Personen angegeben, in den letzten zwölf Monaten einen Pkw unter Alkoholeinfluss gelenkt zu haben", ein Rückgang um 13 Prozent. Die Zahl der Drogenlenkenden sei binnen zwei Jahren aber um sechs Prozent gestiegen. Und Frauen "holen im Risikobereich Beeinträchtigung im Straßenverkehr auf".

Bei der vorangegangenen Studie im Jahr 2023 outeten sich hochgerechnet sogar noch 654.000 Personen als Lenkerinnen und Lenker unter Alkoholeinfluss. Konkret seien sich "die Befragten nicht sicher, ob sie noch unter 0,5 Promille hatten", so das KFV. Die Anzahl der Drogenlenkenden ist hingegen in diesem Zeitraum von 250.000 auf 265.000 gestiegen. Und Frauen hätten "leider in beiden Bereichen deutlich aufgeholt", sagte Klaus Robatsch, Leiter der Verkehrssicherheit im Kuratorium für Verkehrssicherheit.

Fast 29.000 Anzeigen wegen Alkohol am Steuer

Die Anzahl der Frauen, die in den vergangenen zwölf Monaten unter Drogeneinfluss ein Kfz gelenkt haben, sei im Vergleich zu vor zwei Jahren um zehn Prozent gestiegen. Bei den Männern fiel das Plus mit vier Prozent moderater aus. Beim Alkohol ergab die Erhebung bei den Fahrerinnen ein Plus von 23 Prozent, bei den Männern einen Rückgang um 22 Prozent. Erwischt und angezeigt wurden 2024 wegen Alkohols am Steuer 28.867 Personen und wegen Fahrens unter Drogeneinfluss 8.227 Personen.

51 Prozent der Befragten halten es für "sehr" oder "eher wahrscheinlich", in eine Tempokontrolle zu geraten. Mit einer Alkoholkontrolle rechnen nur 36 und mit einer Drogenkontrolle gar nur 20 Prozent. "Damit auch bei Drogen mehr Kontrollen mit geringem Personalaufwand durchgeführt werden können, fordern wir den verstärkten Einsatz von hochwertigen Speichelvortestgeräten", forderte Robatsch.