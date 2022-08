Vermisster Steirer wurde tot im Auffangbecken einer Mühle gefunden

Ein seit dem Wochenende vermisster Steirer ist am Mittwoch tot in einem Auffangbecken eines Mühlgangs nahe Wildon (Bezirk Leibnitz) gefunden worden. Der 42-Jährige war nach dem Besuch eines Fests, wo er in den frühen Morgenstunden noch gesehen wurde, nicht mehr aufgetaucht. Angehörige befürchteten einen Unfall und erstatteten eine Vermisstenanzeige, aber Suchaktionen blieben ohne Erfolg. Mittwochfrüh fand ein Mitarbeiter einer Mühle schließlich den Leichnam im Becken treiben.

Hinweise auf Fremdverschulden liegen laut einer Aussendung der Landespolizeidirektion Steiermark nicht vor. Die Staatsanwaltschaft ordnete dennoch eine Obduktion an.