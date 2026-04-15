Verfolgungsjagd mit Polizei endete in Oberösterreich in Sackgasse

Im Auto seiner Mutter hat sich ein 18-Jähriger in der Nacht auf Mittwoch im Bezirk Wels-Land eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Sie endete abrupt, als er in Stadl-Paura irrtümlich in eine Sackgasse einbog. Einen Pkw-Führerschein konnte er nicht vorweisen, nur einen Moped- und einen Motorradführerschein, die er beide abgeben musste, so die Polizei.