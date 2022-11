Urlauber wollte über "Räuberleiter" ins Zimmer und stürzte ab

Ein deutscher Urlauber hat in der Nacht zum Freitag in Kappl (Bezirk Landeck) schwere Kopfverletzungen erlitten: Der 24-Jährige und ein Freund, 22, wollten über eine sogenannte "Räuberleiter" in ihre Unterkunft klettern, stürzten jedoch dabei ab. Zuvor hatten die beiden eine Auseinandersetzung mit einem Taxilenker, die ebenfalls die Polizei und die Strafbehörden beschäftigen wird.

Die Männer waren laut Polizei gegen 22 Uhr mit dem Taxi von Ischgl nach Kappl gefahren. Nach einem Streit mit dem Taxilenker über den Fahrpreis riss der 24-Jährige den Taxameter aus der Verankerung - die beiden Fahrgäste flüchteten, ohne zu bezahlen. Da sie den Schlüssel vergessen hatten, wollten sie über die Außenfassade in ihr Zimmer gelangen, wobei der 22-Jährige den Älteren hochhievte. Der 24-Jährige verlor dabei das Gleichgewicht und stürzte rund sechs Meter tief auf eine Terrasse ab.

Beide betrunken

Der Schwerverletzte wurde nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Zams eingeliefert. Laut den ersten Erhebungen dürften beide Männer erheblich alkoholisiert gewesen sein. Nach Abschluss der Ermittlungen wird wegen Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung, des Betruges und der Sachbeschädigung Anzeige an die Staatsanwaltschaft erstattet.