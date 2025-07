Urlaub in „Balkonien“ – bis der „Anschluss“ kam

Sommerzeit war immer schon Reisezeit – auch für die jüdische Familie Mezei aus Wien. In einem Fotoalbum mit dem Titel „Gemeinsam Erlebtes, gemeinsam Erschautes“ hielten sie Eindrücke ihrer Urlaube in den 1920er- und 1930er-Jahren fest: Postkarten, Fotografien von Sehenswürdigkeiten, Hotels und gemeinsame Momente erzählen vom Reisen in einer kleinbürgerlich-urbanen Lebenswelt.