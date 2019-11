Unwetterschäden: Erste Schätzungen der Versicherungen

Der Leiter Schaden bei der UNIQA Österreich, Erwin Griesl, erklärte in einem Statement: "Noch ist nicht klar, wie hoch der Schaden insgesamt ausfallen wird. Aber nach ersten Schätzungen rechnen wir mit cirka 2.500 Schäden und cirka 5 Millionen Euro Schadenaufwand für die Unwetter in Kärnten und Salzburg." Die Wiener Städtische Versicherung rechnet aktuell mit Schäden in der Höhe von 2 Mio. Euro, hieß es aus dem Unternehmen. Die hauptbetroffenen Gebiete seien in Kärnten und Salzburg. Die Schadensfälle werden auf rund 500 geschätzt.

Aus der Allianz Österreich hieß es, dass die Schäden in den betroffenen Gebieten vorwiegend von Schneedruck, Vermurung und Hochwasser geprägt seien. Zu diesen Unwettern und den daraus entstandenen konkreten Schäden könne man aktuell noch keine valide Einschätzung abgeben. Die Generali Österreich verwies darauf, dass schon zahlreiche Kunden Schadensmeldungen eingereicht hätten, Details könne man derzeit nicht nennen. Seitens der GRAWE habe es in den betroffenen Gebieten keine signifikanten Schadenereignisse gegeben, wie es aus dem Unternehmen hieß.