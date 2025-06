Ein kleines Stück Handarbeit aus Niederösterreich

„Viele Betriebe sind ins Ausland ausgewandert und haben die Produktionen in Drittländer verlegt. Kinderarbeit ist in manchen dieser Länder üblich. Dazu kommen nicht nur die gesundheitlichen Folgen, die Kinder erleben, wenn sie mit den Giftstoffen aus der Produktion in Berührung kommen, sondern auch die Umweltschäden, die dabei in Kauf genommen werden“, erklärt Seidl.