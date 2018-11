Unendliche Geschichte: Auch Volksanwältin prüft wieder

Die Causa Seiersberg verdient sich somit allmählich den Ruf einer unendlichen Geschichte. Einer, die sich noch dazu wiederholt: Auch die Volksanwaltschaft prüft den Fall erneut, nachdem sie ihn 2017 ad acta gelegt hatte. Volksanwältin Gertrude Brinek will aber noch einmal über die Novelle zum Landesstraßengesetz befinden: Im Oktober 2016 reparierte der Landtag mit ÖVP-SPÖ-Mehrheit den Bau in Seiersberg-Pirka, in dem die sogenannten Interessentenwege zwischen den Komplexen des Einkaufszentrum zu Straßen erklärt wurden.

Das war dann schon ziemlich originell, aber offensichtlich notwendig, um das Shoppingcenter zu halten. Den Retourgang wollte oder konnte die Politik 13 Jahre nach der Eröffnung des Einkaufszentrums nicht mehr einlegen: Zu Ende gedacht hätten die Verbindungsbauten abgerissen werden müssen. Doch die Eigentümer drohten mit Schließung und dem Verlust von 2100 Arbeitsplätzen.

Dieser Umweg über das Straßengesetz geht der Volksanwaltschaft aber zu weit. Sie will die Novelle vor den Verfassungsgerichtshof bringen und prüfen lassen. Vor allem wegen der Frage, ob es in Bezug auf Verbindungsbauten überhaupt rechtskonform ist, kündigte die Volksanwaltschaft im Sommer an. Doch auch hier gibt es vorerst noch keine Ergebnisse: „Das Prüfverfahren läuft noch“, hieß es am Montag.