Unbekannter erschlägt in Freistadt Kaninchen und Meerschweinchen

Ein Unbekannter hat im oberösterreichischen Freistadt ein Kaninchen und ein Meerschweinchen getötet, während die Besitzerin außer Haus war. Die Frau fand die Kadaver am 19. Juli im Hasenstall in ihrem Garten, meldete die Polizei am Donnerstag.

Das Kaninchen hatte schwere Kopfverletzungen, die von Schlägen mit einem stumpfen Gegenstand herrühren dürften. Die Polizei bittet um Hinweise an die PI Freistadt (Tel.: 059133/4300).