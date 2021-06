Umstrittene Gletscherbahn darf gebaut werden

Von "gewaltigen Eingriffen" hatte Tirols stellvertrender Landesumweltanwalt Walter Tschon im April vor der mündlichen Verhandlung über den Antrag der Kaunertaler Gletscherbahnen, eine neue Bahn in dem Skigebiet zu bauen, gesprochen. Am Freitag teilte das Unternehmen mit, dass in Kürze der Bau der neuen Weißseejochbahn beginnen wird.

Die Umweltanwaltschaft ist in dem naturschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren mit ihrem Einspruch gescheitert. Die Behörde sieht in ihrem im Mai erstellten Bescheid ein dem Naturschutzaspekt übergeordnetes öffentliches Interesse. Es könne "durch verhältnismäßig wenige Eingriffe ein größtmöglicher Nutzen für das Schigebiet und somit auch für die ganze Region Kaunertal erzielt werden".

Das könne "wiederum zur langfristigen Sicherung des Schigebietes der Region beitragen", heißt es in dem Bescheid.