Überflutungen nach Unwettern in der Steiermark und im Burgenland

Noch ist die Unwettersaison jung und schon hat es in der Steiermark die ersten kleinräumigen Überschwemmungen gegeben: Gewitter haben am Dienstag im obersteirischen Kapfenberg mehrere Keller und eine Tiefgarage überflutet, Dächer wurden teilweise abgedeckt und Bäume lagen auf den Straßen. Die Freiwillige Feuerwehr Kapfenberg-Diemlach stand zusammen mit sechs weiteren Wehren aus dem Raum Kapfenberg im Einsatz, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung.

In Aflenz (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) gab es bei einem Reha-Zentrum Überschwemmungen. Zehn bis 20 Zentimeter hoch stand das Wasser im Erdgeschoß. Über die Steiermark verteilt wurden Dienstagabend mehr als 150 Einsätze verzeichnet.

Überflutungen im Burgenland

Ein Unwetter hat am Dienstag auch die Feuerwehren im Bezirk Mattersburg auf Trab gehalten. Überflutete Keller und Straßen sowie über die Ufer getretene Bäche sorgten für rund 60 Einsätze, teilte das Bezirksfeuerwehrkommando Mattersburg am Mittwoch mit. Elf Feuerwehren waren mit über 200 Mitgliedern für mehrere Stunden damit beschäftigt, Keller auszupumpen und Straßen zu reinigen. Verletzt wurde niemand.