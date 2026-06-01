93-Jähriger im Rollator: Opfer von hinten gerammt und überfallen

Ein 93-jähriger Grazer mit Rollator ist Sonntagabend nahe des Hauptbahnhofs zu Boden gestoßen und dann ausgeraubt worden. Mehrere Zeugen hatten beobachtet, wie ein Mann den Pensionisten von hinten rammte und sich dann seine Geldbörse schnappte und davonlief.

Die Polizei bittet, dass sich Zeugen melden und durch ihre Angaben beim Ausforschen des Täters helfen, hieß es am Montag in einer Aussendung. Der 93-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde im LKH Graz behandelt.