93-Jähriger im Rollator: Opfer von hinten gerammt und überfallen
Ein 93-jähriger Grazer mit Rollator ist Sonntagabend nahe des Hauptbahnhofs zu Boden gestoßen und dann ausgeraubt worden. Mehrere Zeugen hatten beobachtet, wie ein Mann den Pensionisten von hinten rammte und sich dann seine Geldbörse schnappte und davonlief.
Die Polizei bittet, dass sich Zeugen melden und durch ihre Angaben beim Ausforschen des Täters helfen, hieß es am Montag in einer Aussendung. Der 93-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde im LKH Graz behandelt.
Der Raubüberfall wurde gegen 18.00 Uhr in der Babenbergerstraße verübt. Der Täter lief danach in Richtung Bahnhofsgürtel davon. Aufgrund von Zeugenangaben ergab sich zwar rasch ein Verdacht, aber dieser konnte nicht weiter erhärtet werden.
Zeugenaufruf
Daher werden nun weitere Zeugen gesucht - besonders angesprochen werden zwei Personen, die in einem Pkw saßen und den Vorfall beobachtet haben dürften. Sie hatten nach dem Überfall mit einer anderen Zeugin, die auf einem Balkon stand, gesprochen, den Tatort aber beim Eintreffen der Polizei schon verlassen.
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