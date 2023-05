Trotz Absage: Fast 1.500 Anzeigen bei inoffiziellem GTI-Treffen

Obwohl das GTI-Treffen in Reifnitz am Wörthersee abgesagt wurde, ließen sich Tuning-Begeisterte nicht davon abhalten ihre Karossen im Mai in Kärnten zu präsentieren und "Gib Gummi" zu sagen.

Die Polizei zog nun Bilanz:

1.462 Anzeigen

1.392 Organmandate

123 Kennzeichenabnahmen wegen unzureichender Verkehrs- und Betriebssicherheit

22 Führerscheinabnahmen

Außerdem kam es zu zwei Unfällen, bei denen Personen verletzt wurden. Die Amtshandlungen fanden seit dem 1. Mai in der Region Mittelkärnten statt. Die Polizei betonte in einer Aussendung aber auch, dass sich die GTI-Fans größtenteils diszipliniert verhalten hätten.

