Tischtennis-Star vor Gericht: „Ich habe die Türen geöffnet“

Es ist der zweite Verhandlungstag in dem Großverfahren. Insgesamt zwölf Beschuldigte müssen sich im großen Schwurgerichtssaal im Landesgericht für Strafsachen in Wien verantworten. Einer allerdings erklärte schon an Tag eins, verhandlungsunfähig zu sein. Zwei Gutachten sprechen dagegen. Doch nun muss geprüft werden, ob es für den Mann zumutbar ist, die Verhandlung mit Maske zu verfolgen.

Das Verfahren gegen ihn wurde vorerst ausgegliedert. Doch genau dieser Angeklagte ist es, der in Schlagers Aussagen eine wesentliche Rolle spielte.

Werner Schlager war ein Nationalheld, als er 2003 in Paris den Weltmeistertitel holte. Da habe ihn auch der besagte Beschuldige angesprochen – ein Journalist. Man könne „mehr“ daraus machen, hätte er Schlager avisiert. „Der Schreiberling hat mir eine große Halle bei Wien schmackhaft gemacht“, schildert er im Gericht. Der Gedanke, nach seiner aktiven Karriere sein Wissen an die Jugend weiterzugeben, habe ihm gefallen. „Ich war Feuer und Flamme. Das war genau das, was der europäische und österreichische Tischtennis-Sport gebraucht hat.“

Schlager und der Journalist gründeten gemeinsam die Werner Schlager Academy. „Er hat sich um das Geschäftliche gekümmert. Meine Aufgabe war es, Türen zu öffnen und Kontakte zu knüpfen. Von der Finanzierung hatte ich überhaupt keine Vorstellung. Ich war rein sportlicher Leiter. Das war meine Kompetenz“, erklärt Schlager.