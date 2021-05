Tiroler VP bringt weiter kein Licht ins Labordunkel

Die frisch gewählte Gesundheitslandesrätin Annette Leja versuchte, in der Causa am Dienstag gleich Flagge zu zeigen. Sie kündigte noch in dieser Woche einen Kontrollschwerpunkt bei Antigen-Testanbietern an.

Die stichprobenartigen Überprüfungen sollen vorwiegend anonym erfolgen, um ein möglichst ungefiltertes Lagebild zu erhalten, hieß es in einer Aussendung.